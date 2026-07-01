Закон о новом виде инвестиционного страхования жизни в РФ вступил в силу с 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Закон с поправками о новом виде инвестиционного страхования жизни - с объявленной и расчетной доходностью - вступил в силу с 1 июля, с этой даты страховщики жизни имеют право продавать полисы нового типа.

Закон (№ 1045982-8) предусматривает изменения в федеральные законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и в закон "О рынке ценных бумаг".

Законом о новом виде инвестиционного страхования вводится понятие страхования жизни с доходностью, которое подразделяется на страхование жизни с объявленной доходностью и с расчетной доходностью.

Новые поправки касаются не только принципиально нового вида инвестиционного страхования жизни с расчетной или объявленной доходностью, но и других видов добровольного страхования, в том числе добровольного личного страхования. Они уточняют права страхователей и обязанности страховщиков, полномочия Банка России.

По договорам с объявленной доходностью инвестиционный доход по полису защиты жизни определяется страховщиком без привязки к какому-либо активу или группе активов, а по договору с расчетной доходностью доход будет определяться по формулам в зависимости от изменений значений показателей или наступления обстоятельств по активу (группе активов), которые указаны в договоре страхования.

Договоры страхования с расчетной доходностью можно будет заключать только с квалифицированными инвесторами, размер "входного билета" (премия по договору в этом виде страхования) определен не менее 6 млн рублей.

Законом также закреплено право ЦБ определять в своих нормативных актах минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования, а также право устанавливать требования "к условиям осуществления страхования жизни, при наличии которых договор страхования жизни может быть заключен только с физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором".

Страховщик, имеющий лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, сам "вправе осуществлять признание физических лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям", ориентируясь на соответствующую статью закона "О рынке ценных бумаг", говорится в пояснительной записке к документу.

"Учитывая основные направления развития отечественного финансового рынка и потенциально высокий уровень востребованности у населения понятных инструментов инвестирования и накопления с прозрачным механизмом определения стоимости активов, страхование с расчетной доходностью будет являться отдельным независимым дополнением к уже реализуемому новому виду - долевому страхованию жизни (ДСЖ) и призвано обеспечить дополнительный приток долгосрочных инвестиций в экономику страны", - сообщали авторы в пояснительной записке к закону.