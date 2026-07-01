Wildberries-Russ приобрела контроль в "Еаптеке"

Фото: "Интерфакс"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ", RWB) приобрела контрольную долю в онлайн-аптеке "Еаптека", она вошла в состав группы RWB, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе RWB.

Размер приобретенной доли и сумму сделки в компании не уточнили. Там отметили, что соглашение о приобретении "Еаптеки" группой RWB было достигнуто в ходе реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с августа прошлого года стала доступна возможность покупки препаратов, БАД, медтехники, косметических средств и других позиций.

В пресс-службе отметили, что покупка "Еаптеки" - часть стратегии по развитию направления "RWB Здоровье" и созданию цифровой платформы здоровья. В RWB рассчитывают, что присоединение к ее экосистеме этого игрока фармацевтического рынка позволит компании существенно нарастить ассортиментную матрицу лекарств и товаров для здоровья на платформе.

Также сделка обеспечит RWB партнерством с более чем 25 тыс. аптеками для выдачи заказанных на платформе товаров. Ожидается, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны, сказали в пресс-службе компании.

"Цифровая платформа здоровья, которую мы создаем, объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы, и присоединение "Еаптеки" к нашей экосистеме - новый шаг к реализации этих планов. Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries, однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же - производители фармпрепаратов - получат новые возможности инфраструктуры "RWB Здоровье" для контакта со своим потребителем", - отметила управляющий директор "RWB Здоровье" Анастасия Карпова, слова которой передала пресс-служба.

С 2025 года 100% "Еаптеки" владели структуры бизнесмена Алексея Репика, которые выкупили 45% онлайн-аптеки у Сбербанка, писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Еаптека", созданная в 2011 году, является одним из крупнейших аптечных сервисов дистанционного заказа в РФ. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 12% - до 32,9 млрд рублей, чистый убыток сократился на 8% - до 4,1 млрд рублей.