Сбербанк вышел из капитала "Еаптеки"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк вышел из капитала онлайн-ритейлера "Еаптека", продав 45% структурам бизнесмена Алексея Репика, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сделка, в результате которой 100% ритейлера консолидировали структуры Репика, была закрыта четыре месяца назад, отмечает издание. По данным собеседника газеты, Сбербанк вышел из актива с прибылью.

Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" (ее основателем являлся Репик) в феврале 2021 года получили в "Еаптеке" по 45%. Еще 10% "Еаптеки" оставалось у ее основателя Антона Буздалина. Сбербанк инвестировал 5,7 млрд рублей.

"Еаптека", созданная в 2011 году, является одним из крупнейших аптечных сервисов дистанционного заказа в РФ. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 12% до 32,9 млрд рублей, чистый убыток сократился на 8% до 4,1 млрд рублей.