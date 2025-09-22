Поиск

Сбербанк вышел из капитала "Еаптеки"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк вышел из капитала онлайн-ритейлера "Еаптека", продав 45% структурам бизнесмена Алексея Репика, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сделка, в результате которой 100% ритейлера консолидировали структуры Репика, была закрыта четыре месяца назад, отмечает издание. По данным собеседника газеты, Сбербанк вышел из актива с прибылью.

Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" (ее основателем являлся Репик) в феврале 2021 года получили в "Еаптеке" по 45%. Еще 10% "Еаптеки" оставалось у ее основателя Антона Буздалина. Сбербанк инвестировал 5,7 млрд рублей.

"Еаптека", созданная в 2011 году, является одним из крупнейших аптечных сервисов дистанционного заказа в РФ. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 12% до 32,9 млрд рублей, чистый убыток сократился на 8% до 4,1 млрд рублей.

Сбербанк Еаптека Р-Фарм Алексей Репик Антон Буздалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Инфляция в России

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7192 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });