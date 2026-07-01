Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экономка РФ вышла из перегрева в I квартале 2026 года, но оснований говорить о ее переохлаждении нет - безработица остается на низких уровнях, реальные доходы населения растут, говорится в резюме Банка России к решению по ключевой ставке (19 июня ЦБ ее снизил на 25 базисных пунктов, до 14,25%).

"Большинство участников считали, что положительный разрыв выпуска (перегрев экономики - ИФ) закрылся в I квартале 2026 года. На это указывало снижение многих показателей устойчивого роста цен до уровней, близких к 4% с.к.г. Некоторые участники считали, что разрыв еще полностью не закрылся. По их оценке, устойчивое инфляционное давление оставалось выше 4%. При этом все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается", - отмечается в докладе ЦБ.

"Отдельные участники также отмечали, что во II квартале оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и замедление снижения напряженности на рынке труда могут указывать на то, что давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться. Кроме того, временное сокращение производственных возможностей в отдельных отраслях может привести к увеличению положительного разрыва без дополнительного расширения спроса. В дальнейшей динамике разрыва выпуска сохраняется неопределенность", - отмечают в ЦБ.

По оценкам Банка России, в I полугодии "продолжился умеренный рост экономики".

"Как и ожидалось, после некоторого снижения показателей экономической активности в I квартале 2026 года из-за календарного и погодного факторов, во II квартале эти факторы дали обратный эффект. Большее количество рабочих дней и благоприятные погодные условия поддержали экономическую активность, в том числе в строительстве. Кроме того, в марте-апреле восстанавливалась потребительская активность. Поэтому участники считали более корректным оценивать экономическую динамику за первое полугодие в целом. По оценкам, в I полугодии рост выпуска может составить около 0,5% г/г", - говорится в резюме ЦБ.

Как сообщалось, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что экономика РФ уже переохлаждена, необходимо снижать ключевую ставку, а пытаться воздействовать на немакроэкономичекие факторы инфляции мерами денежно-кредитной политики нерационально.

"Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно - мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать", - сказал он во вторник на годовом собрании акционеров Сбербанка.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас возникает большое количество сложностей, включая проблемы с энергетикой, которые являются немакроэкономическими факторами, влияющими на повышение цен. "И бороться с помощью мер денежно-кредитной политики с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, на мой взгляд, совершенно нерационально", - высказал мнение Греф.

Прогнозы опрошенных в начале июня "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП РФ на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,5%, что также выше ожиданий Минэкономразвития (1,4%) и совпадает с нижней границей прогноза ЦБ (1,5-2,5%).