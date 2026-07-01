Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнит новый игрок

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнится новым игроком: в Москве на этой неделе зарегистрировано ООО "Банк "Элемент", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Его единственный учредитель - Вадим Логофет, известный по работе в Sberbank CIB и энергокомпании "Квадра", а ныне являющийся управляющим партнером консалтинговой Gardiner Resources. Уставный капитал ООО составляет 3,6 млрд рублей, что позволяет претендовать на универсальную лицензию (сейчас минимальная планка - 1 млрд руб., ЦБ планирует за несколько лет довести ее до 3 млрд руб.).

Председателем правления указана Ольга Юдакова, в прошлом отвечавшая за риски в МКБ.

В списке кредитных организаций на сайте ЦБ РФ информация о банке "Элемент" уже появилась (регистрационный номер - 3574), но данных о типе лицензии пока нет.

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ.

Численность банков в РФ в последние годы неуклонно сокращалась - как за счет поглощений, так и в связи с лишением лицензий из-за нарушений или финансовой несостоятельности. Новых банков не появлялось с 2023 года, при этом и тогда речь шла не о дебютанте в чистом виде: лицензию получил уже существующий игрок, "Точка", который до того работал на лицензии другой кредитной организации. В 2022 году новый банк был создан маркетплейсом Ozon, но фактически это была вынужденная мера из-за введения санкций против действующей "дочки". Последний полностью новый банк вышел на рынок в 2019 году - региональный "Банк 131" из Казани.

В минувшем декабре директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова говорила в интервью "Интерфаксу", что новых запросов на получение полноценной банковской лицензии регулятору не поступало.

"Рынок насыщен данными финансовыми институтами. Сейчас банки идут больше в сторону расширения перечня операций, получая лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц, на банковские операции с драгоценными металлами и в иностранной валюте", - говорила она.