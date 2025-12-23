Директор департамента ЦБ РФ: активное очищение рынка в прошлом, но институт деловой репутации очень актуален и сейчас

Людмила Тяжельникова рассказала о планах с 2027 г. обязать финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Людмила Тяжельникова Фото: Банк России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 2022 года перестал публиковать на своем сайте информацию, несущую угрозу санкций, однако хочет прервать эту паузу и обязать финансовые организации раскрывать качественные характеристики структуры собственности на основе обезличенных критериев. Регулятор обещает, что новый формат раскрытия не позволит идентифицировать собственников организаций, но при необходимости готов донастроить подходы. Какие еще изменения в законодательство в части раскрытия информации и в институт деловой репутации финансистов готовит ЦБ, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

- Уже почти три года банки не раскрывают информацию о бенефициарах из-за риска санкций, что зачастую кажется участникам рынка нетранспарентным. Большинство банков в системе и так уже находятся под самыми серьезными ограничениями. Обсуждается ли возможность, чтобы банки сами раскрывали своих акционеров у себя в отчетности или у себя на сайте?

- Напомню, что Банк России в 2022 году дал право банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая данные о структуре собственности и сведения о руководителях. Речь не шла о запрете, есть организации, которые продолжают публиковать ее и сейчас, но их немного. Например, из 352 действующих кредитных организаций структуру собственности раскрывают только 3 банка, это менее 1%. Среди микрофинансовых компаний информацию продолжают раскрывать 28%, управляющих компаний - 12%, страховщиков - 8%, НПФ - 6%. На следующий год возможность не раскрывать структуру собственности сохранится. Тем не менее, понимая, что рынку нужна какая-то качественная информация о структурах собственности его участников, мы предложили концепцию обезличенного раскрытия информации, без конкретных данных о персоналиях и их долях. Летом провели опрос, в котором приняло участие более 400 организаций, а также предварительно обсудили наш подход с участниками рынка.

Что мы предлагаем? Мы хотим отказаться от публикации данных, идентифицирующих участников структур собственности. При этом мы планируем раскрывать информацию, которая по сути характеризует структуру собственности качественно, через набор критериев, которые мы определили с рынком. Этот подход планируется использовать для раскрытия данных о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях. Важно отметить, что Банк России продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате и продолжит выполнять контрольно-надзорные функции в отношении участников структур собственности.

- Какие критерии предлагаете прописать в форму раскрытия?

- Критериев 12. Это перечень фактов, характеризующих участников структур собственности, отношения между ними с точки зрения контроля или влияния на финансовую организацию, их деловую репутацию и финансовое положение. Например, в числе критериев: "Наличие лиц, под контролем и (или) значительным влиянием которых находится ФО", "Наличие в структуре собственности лиц, которым Банком России направлены предписания в связи с признанием деловой репутации и (или) финансового положения неудовлетворительными", "Наличие в структуре собственности недружественных нерезидентов", "Наличие сделки по приобретению акций (долей) финансовой организации, осуществленной без предусмотренного законодательством согласия Банка России", "Наличие в структуре собственности лиц, у которых Банком России отозвана (аннулирована) лицензия либо они исключены из реестра". Ответы по критериям возможны в форме "да" и "нет" или "неприменимо". Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор ответов, который и будет публиковаться. Причем если участник рынка не захочет в таком обезличенном формате раскрывать информацию о себе, то он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года.

- То есть варианта вообще ничего не раскрывать, как сейчас, у банков и НФО не будет? Либо ты раскрываешься в этом формате, либо возвращаешься к полному раскрытию?

- Да, именно так. Либо участник раскрывает информацию по предложенным нами критериям, либо возвращается к полному раскрытию информации, как это было раньше. Мы решили, что сами заполним форму обезличенного раскрытия структуры собственности, исходя из имеющихся у нас данных, полученных от участников финансового рынка, и дополнительной информации, которая есть у Банка России. После получения согласия от финансовой организации на такое согласование мы закладываем от 20 дней до 2 месяцев. Затем форма раскрытия информации с заполненными сведениями об участнике рынка будет опубликована на сайте Банка России.

- Существует ли риск, что через эту форму можно будет все же идентифицировать собственников организаций?

- Такого риска нет. Когда мы проводили обсуждение наших подходов с рынком, ряд организаций выразил свои опасения, что такой риск возможен. Мы на примере каждого из обратившихся к нам участников рынка составили такие формы обезличенных структур и показали им результат. Могу сказать, что качественная характеристика устроила участников рынка, а их опасения были сняты.

В коммуникации с рынком мы также просили оценить риски идентификации. По итогам пришли к выводу, что идентифицировать собственников организаций при раскрытии информации на основе обезличенных критериев невозможно. Но поскольку это совершенно новый подход, новый формат раскрытия, к нему надо будет привыкнуть всем - и участникам рынка, и третьим лицам, то есть инвесторам, экспертам, журналистам, всем, кому интересна структура собственности участников рынка. Не исключаю, что с учетом опыта использования нового формата, мы увидим необходимость донастройки подходов.

- У нас есть торгующиеся банки и НФО, у которых есть free float. Будут ли какие-то особенности раскрытия структуры собственности у них?

- Мы считаем нецелесообразным отражать такие особенности. Учитывая, что, например, по кредитным организациям факт публичного обращения касается менее 3%. Сведения о листинге являются общедоступными и могут быть получены заинтересованными лицами самостоятельно, и они не создают неопределенности в части контроля и значительного влияния в отношении финансовых организаций.

- Форма будет публиковаться на страницах банков и НФО на сайте ЦБ?

- Ранее структуры собственности публиковались на сайте Банка России в нашем разделе "Допуск на финансовый рынок" в подразделе "Структуры собственности участников финансового рынка". Там же и планируется размещение структуры в обезличенном формате.

- Как часто будет обновляться форма?

- По мере поступления в Банк России сведений о соответствующих изменениях структур собственности.

- Когда заработает новая форма раскрытия структуры собственности?

- Мы планируем, что необходимые нормативные акты будут разработаны и приняты в 2026 году. Полагаю, что с учетом нашего релизного подхода по вступлению в силу нормативных актов, они вступят в силу не ранее 1 апреля 2027 года.

- В последние годы с рынка уходило не так много игроков. ЦБ стал реже отзывать лицензии как у банков, так и у других участников финансового рынка. Как вы оцениваете сейчас деловую репутацию в финансовом секторе?

- Институт деловой репутации очень актуален и сейчас. Да, действительно, процесс активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков остался в прошлом, но и сейчас наша база лиц с неудовлетворительной деловой репутацией пополняется. Количество лиц, находящихся в "черной базе", оставалось относительно стабильным в течение целого ряда лет и составляло приблизительно 7 тыс. до 2023 года, на текущий момент уже более 9600 человек включено в эту базу.

Такая динамика связана с ростом круга участников финансового рынка, у которых сейчас оценивается деловая репутация руководителей и собственников. Например, за последние годы в этот процесс включены КПК, МКК, ломбарды. Для ряда участников увеличилось количество критериев оценки деловой репутации, например, ранее были только 3 критерия деловой репутации в отношении руководителей КПК, а сейчас 17.

В 2025 году в "черную" базу данных включено 1143 лица. Динамика предшествующих лет разная: в 2021 году - 1611 лиц, что было связано с новыми требованиями деловой репутации к МКК, ломбардам, в 2022-2024 годах включалось приблизительно по 700 лиц. Увеличение количества включенных в базу данных лиц в 2025 году связано с исключением из реестра вследствие допущенных нарушений ряда финансовых организаций, таких как МФО, КПК и ломбарды (31 МФО, 472 КПК, 18 ломбардов).

Количество лиц, исключаемых из базы данных, имеет устойчивую тенденцию к снижению (2021 год - 1757, 2022 год - 1089, 2023 год - 374, 2024 год - 156, к 8 декабря текущего года - 146). Основная причина исключения - истечение срока нахождения лица в "черной" базе.

- А как-то можно узнать, есть ты в базе или нет?

- Законодательством предусмотрено получение справки о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базе данных посредством направления в установленном порядке запроса в Банк России в письменной форме. Ожидание ответа занимает определенное время. Однако более оперативное получение данной информации доступно на Едином портале государственных услуг, где реализована "Услуга по предоставлению информации о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базах данных Банка России". Ответ приходит в течение нескольких минут. За период функционирования сервиса с 2018 года на ЕПГУ зарегистрировано порядка 203 тыс. обращений, по 6,7 тыс. из них получен ответ о наличии сведений в базе данных. Некоторые обращаются на сайт неоднократно.

- Вы упомянули про сервис ЕПГУ, существует ли возможность для участников финансового рынка взаимодействовать с Банком России по другим вопросам допуска на рынок через этот портал?

- Да, конечно. В настоящее время на ЕПГУ представлено 5 сервисов Банка России, связанных с деятельностью нашего департамента. В 2017-2018 годах на ЕПГУ были опубликованы первые 2 сервиса: про сервис деловой репутации уже упоминала, и сервис по предоставлению информации об участнике финансового рынка. В 2025 году на ЕПГУ были выведены еще 3 новых сервиса, в том числе теперь можно направить уведомления об изменении права распоряжения акциями (долями) финансовой организации в удобном электронном формате, а также получить информацию о наличии/отсутствии сведений о себе в перечнях контролирующих лиц, которые ведутся Банком России.

Мы всегда открыты к рынку и взаимодействию, поэтому осуществляем доработки наших текущих сервисов и смотрим в сторону развития уровня взаимодействия в электронном формате.

- По каким основаниям вы сейчас преимущественно включаете людей в "черный список"?

- По-прежнему основной причиной остается отзыв лицензии и исключение из реестра. Для включения в нашу базу еще есть и такое основание, как манипулирование рынком, хотя таких лиц немного. Увеличилось количество лиц, включаемых в базу данных по основаниям, связанным с решениями уполномоченных органов, например, судебные решения о преднамеренном/фиктивном банкротстве, признание виновным в нанесении ущерба организации, личное банкротство и другие негативные обстоятельства. Из интересного: еще есть те, кто нам предоставляет для оценки квалификации поддельный диплом о высшем образовании. Такие случаи сейчас есть, и они не единичные, к сожалению (например, в 2023 году таких было 85 человек, в 2024 году - 47, а в 2025 году - 26).

- Это какое-то относительно новое веяние или вы раньше с этим сталкивались?

- Данный критерий был введен в 2014 году для банков, с 2018 года распространен на все финансовые организации. Выявление заметного числа недостоверных данных об образовании связано в том числе с увеличением периметра лиц, в отношении которых мы проводим проверку соответствия квалификационным требованиям. Банк России располагает всеми инструментами для оценки достоверности представляемых сведений, такими как обмен информацией с федеральными базами данных различных ведомств в части подтверждения высшего образования и необходимого опыта работы. Чаще всего это лица, которые к нам ранее на оценку соответствия квалификации не обращались и работали на должностях, где мы не проверяем данные об образовании. Например, мы не проверяем образование членов совета директоров. Но потом человек решил стать, допустим, зампредом банка, у него может быть большой опыт и он думает, что пройдет проверку. Он предъявляет диплом, мы смотрим, а он поддельный. Это касается дипломов, которые выдавались в 90-е годы прошлого века - что называется, "дипломы, купленные в переходе". Подделок современных дипломов, которые сейчас выдаются в системе образования, мы не видим. Соответственно, лица с поддельными дипломами сразу попадают в "черную" базу, так как представили в ЦБ заведомо недостоверную информацию.

- Готовятся ли поправки, совершенствующие критерии деловой репутации топ-менеджмента банков?

- Да, такие поправки сейчас готовятся к обсуждению во втором чтении и касаются не только банков. Законопроект, который мы называем "Деловая репутация 2.0", предполагает уточнение и унификацию отдельных требований должностных лиц и собственников кредитных, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, микрофинансовых организаций, профучастников рынка ценных бумаг, операторов по приему платежей, кредитных потребительских кооперативов.

Например, вводятся такие критерии неудовлетворительной деловой репутации, как: наличие сведений о лице в предусмотренном законодательством о ПОД/ФТ перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; наличие решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица, принятого уполномоченным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.

Отменяется критерий, связанный с привлечением лица более трех раз в течение одного года к административной ответственности в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, так как он не свидетельствует о реальной угрозе интересам финансовой организации и ее кредиторам, клиентам, а нарушения, как правило, носят однотипный характер.

Одновременно критерии деловой репутации дополняются фактами привлечения лица к ответственности за его участие в создании финансовых пирамид.

В числе главных изменений ко второму чтению можно отметить введение в профильные законы требований к заместителю единоличного исполнительного органа по информационной безопасности в кредитных, страховых организациях, УК, НПФ и микрофинансовых компаниях (за исключением МФК, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства). Устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации такого должностного лица, и что важно, требование о наличии у него гражданства РФ как единственного. Критерии к деловой репутации такие же, как и для других должностных лиц финансовой организации. Квалификационные требования определяются на основе профессионального стандарта "Специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере".

- Обязанность иметь зампреда по информбезопасности будет установлена только для системно значимых банков или для всех кредитных организаций?

- Предполагается ввести эту норму в действие для всех кредитных организаций единовременно, а также для ряда финансовых организаций, о которых я говорила ранее.

- С какого года в правлении банков должны появиться зампреды по информбезопасности?

- Законопроект уточняет требования к заместителю руководителя, который будет отвечать за информационную безопасность, тогда как само требование о наличии таких лиц в организациях было установлено указом президента РФ "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ" от 1 мая 2022 года. Мы рассчитываем, что законопроект будет принят в весеннюю сессию 2026 года.

- Какие еще изменения вы готовите в этом проекте поправок?

- Отменяются квалификационные требования к руководителям и главным бухгалтерам филиалов финансовых организаций. С ростом цифровизации и процессов централизации значение филиалов уменьшается, и участники рынка обращаются в Банк России с предложением о снижении соответствующих требований. Одновременно исключается требование о наличии высшего образования у членов совета директоров НПФ и УК.

- А почему, по мнению ЦБ, высшее образование не является критерием деловой репутации членов совета директоров?

- Практика показывает, что, как правило, члены совета директоров финансовых организаций имеют высшее образование. Ранее такое требование было отменено в отношении страховых организаций, а в отношении кредитных организаций оно никогда не вводилось. Таким образом, отмена этого требования в отношении членов совета директоров НПФ и УК направлена на выравнивание подходов с иными участниками финансового рынка, имеет целью снизить регуляторную нагрузку на рынок и не повлечет дополнительных рисков для деятельности финансовой организации.

- А для членов правления банков высшее образование останется обязательным требованием?

- Мы обсуждаем этот вопрос с рынком. Большинство склоняется к тому, что у членов исполнительных органов финансовых организаций, которые отвечают за текущую операционную деятельность, должно быть высшее образование.

Кстати, мы сделали обобщенный "портрет" единоличного исполнительного органа участника финансового рынка (по данным на 1 января 2025 года), который свидетельствует, что большинство имеет высшее экономическое образование. Большинство руководителей являются представителями поколения "Икс". Возраст руководителей составляет в основном 40-60 лет, причем этот показатель не меняется по сравнению с 1 января 2022 года. Самому молодому руководителю 31 год. Стаж занятия указанной позиции в этой же организации был разным - и до 2 лет, и более 11 лет. Самые популярные "финансовые" имена у женщин - Ольга и Елена, у мужчин - Андрей и Сергей.

Если говорить о руководителях системно значимых банков, то по состоянию на 1 января 2025 года среди них не было женщин. В июле текущего года была согласована кандидатура женщины на пост руководителя системно значимого банка, и сейчас она его возглавляет. Если же взять все кредитные организации, то женщины составляют 32% ЕИО. Кстати, самое большое количество женщин - первых лиц в НПФ - 43%.

- Сейчас в Госдуме находится законопроект, который наделяет Банк России полномочиями вести единый реестр участников финансового рынка (ЕРУФР). Документ был принят в первом чтении. Какие изменения планируется внести ко второму чтению законопроекта?

- Этот законопроект сейчас активно готовится к принятию во втором чтении. К основным, уже принятым в первом чтении, новеллам законопроекта можно отнести переход на реестровую модель допуска для всех участников финансового рынка, а для кредитных организаций, НПФ, страховых организаций - также отказ от лицензий на бумажных носителях. После принятия закона не надо будет делать запрос из каждого профильного реестра, а можно будет получать одну выписку из ЕРУФР по всем видам деятельности.

Унифицируется порядок уведомления регулятора об изменениях о самом участнике финансового рынка (реестровые данные, например, наименование, адрес, организационно-правовая форма), его должностных лицах и структуре собственности. Если сейчас участнику, осуществляющему несколько видов деятельности на финансовом рынке, нужно направлять нам уведомления об одних и тех же изменениях по каждому виду деятельности, то в будущем достаточно будет представить одно уведомление, содержащее соответствующие сведения.

Изменения ко второму чтению учитывают предложения участников финрынка и заинтересованных органов государственной власти, а также произошедшие после первого чтения изменения в законодательстве.

В частности, предусматривается получение упомянутой выписки из ЕРУФР через "Госуслуги". Также уточнен момент прекращения права на осуществление деятельности на финансовом рынке - им будет момент времени раскрытия регулятором соответствующей информации на официальном сайте. Например, в какой момент происходит прекращение деятельности банка при отзыве лицензии у кредитной организации. В информационных сообщениях Банка России мы уже указываем время раскрытия информации. Это особенно важно для биржевых торгов, проведения расчетов, определения обязательств. Унифицированы требования к представлению сведений о структуре собственности, включена информация о новых участниках финрынка, например, о филиалах иностранных банков, администраторах индикаторов, операторах по приему платежей и ряде других. В случае принятия закона в весеннюю сессию 2026 года ожидаемый срок вступления в силу - март 2027 года. Все IT-составляющие Банка России для реализации его норм готовы.

- Если смотреть на статистику, то можно проследить тренд на рост выдач лицензий РНКО. С чем он связан?

- Действительно, с начала 2022 года было зарегистрировано 19 НКО, в том числе 10 в этом году. Еще документы 10 РНКО находятся на рассмотрении. Мы видим, что такая деятельность востребована участниками рынка. Рост числа НКО обусловлен как изменением геополитической ситуации, так и внедрением современных технологий для электронных платежей и банковских транзакций.

- А есть ли запросы на получение полноценной банковской лицензии?

- Нет. Рынок насыщен данными финансовыми институтами. Сейчас банки идут больше в сторону расширения перечня операций, получая лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц, на банковские операции с драгоценными металлами и в иностранной валюте.

- Много ли с 2022 года ЦБ согласовывал сделок по продаже пакетов акций банков?

- Много. По кредитным организациям их 445. А если по всем финансовым, по которым мы выдаем согласия, это 819. Рекордным в этом смысле оказался 2024 год, когда было выдано 267 согласий, из них 142 согласия - кредитным организациям. Результаты 2025 года ожидаются на уровне, сопоставимом с 2024 годом.

- Есть ли заявки на регистрацию филиалов от иностранных банков?

- Таких заявок пока не поступало. Возможно, это связано с геополитическими рисками и очень консервативными подходами к потенциальному открытию филиалов у иностранных банков. При этом сейчас готовятся поправки к соответствующему закону, предусматривающие:

- снижение размера минимального гарантийного депозита с 1 млрд рублей до 90 млн рублей;

- расширение перечня допустимых для филиалов иностранных банков банковских операций за счет предоставления права на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, осуществление переводов денежных средств по таким счетам, а также перечня сделок с драгметаллами, не относящихся к банковским операциям;

- увеличение с 50% до 75% квоты на количество работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства;

- предоставление возможности филиалу иностранного банка права открывать внутренние структурные подразделения.

- В 2022 году ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций. Востребован ли этот сервис? Много ли сообщений и были ли они полезными ЦБ?

- Как только мы объявили об этом сервисе, к нам поступило 40 обращений. Ряд обращений нам был очень полезен: мы проработали вопрос с финансовыми организациями, и они внесли необходимые изменения. Потом больше обращений не было.

- Почему?

- Потому что информация о структуре собственности перестала быть публичной, а сервис помогает выявлять "теневых контролёров" финансовых организаций. Мы хотим вернуться к этой практике, расширить этот анонимный сервис на сайте Банка России и распространить его также на руководителей. Например, сотруднику конкретной финансовой организации более очевидно, что внутри организации процессом "рулит" не официальный руководитель, а допустим, его советник. Или, может, руководитель вообще в офисе не бывает. Мы надеемся, что таких практик в реальности будет очень мало или вообще не будет. И мы сами (департамент - ИФ), и представители надзорных подразделений ЦБ, приглашая руководителей финансовой организации на встречу, активно работаем с первыми лицами и многие возникающие вопросы решаем в тесном контакте.

- Какие еще законопроекты, связанные с контролирующими лицами, готовятся к принятию?

- Право Банка России устанавливать перечень "офшорных зон" будет включено в регулирование на постоянной основе. Такой перечень применяется при оценке соответствия требованиям лиц, имеющих право распоряжаться акциями или долями банков и НФО. Сейчас в качестве временной меры он утверждается решением совета директоров Банка России. А еще ранее мы в своих решениях опирались на соответствующий "черный" список Минфина. Сейчас в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что Банк России будет определять свой перечень государств и территорий, где не может быть зарегистрировано юридическое лицо и физическое лицо с соответствующим гражданством (подданством), имеющее право распоряжаться акциями или долями банков и НФО.

- Есть ли у ЦБ планы облегчить процесс согласования кандидатов на руководящие должности?

- Разрабатываем новый сервис "ПроФинКадры". Мы видим, что на финансовом рынке дефицит кадров, причем серьезный. Нам про это постоянно говорят представители рынка. Чтобы найти человека на вакансию, участники финансового рынка могут рассмотреть до 10 кандидатов.

Напомню, что на сайте ЦБ уже работает конструктор оценки деловой репутации и квалификации (КОДРИК). Это сервис, который помогает предварительно оценить, соответствует ли трудовой опыт, образование и деловая репутация кандидата установленным требованиям, предъявляемым на финансовом рынке к кандидатам на определенные должности. Любой человек может проверить себя обезличенно, по набору критериев.

Мы решили пойти дальше и сделать еще один сервис. В отличие от КОДРИКа с помощью сервиса "ПроФинКадры" оценка будет проводиться не обезличено, а персонализировано. Предполагается, что любой кандидат сможет обратиться в Банк России с просьбой оценить, соответствует ли он с точки зрения квалификации и деловой репутации для конкретной должности в конкретной организации, или узнать, на какие должности, согласуемые Банком России, он может претендовать. К примеру, вы хотите устроиться на должность зампреда в некий банк, вы можете направить нам запрос. Сейчас проверкой кандидата занимается работодатель, который тратит ресурсы, время на эти процедуры. Мы считаем, что кандидату может быть полезно обратиться к нам в отношении конкретной вакансии или же проконсультироваться по профессиональному уровню, а мы дадим ему информацию о том, на какие должности и в какие финансовые организации он может претендовать.

Мы планируем, что кандидат будет обращаться к нам и получать справку через личный кабинет либо через "Госуслуги", а затем сможет предоставить полученный документ при трудоустройстве. Для работодателя это будет проще, чем проверять самому. Я думаю, что сервис заработает в 2027 году.

- Какие еще сервисы ЦБ разрабатывает, чтобы снизить нагрузку на участников рынка?

- Мы начали делать "коробочные решения" для включения в реестр или получения лицензии по наиболее востребованным у рынка типам финансовых организаций. По каждому виду мы описали типовой набор необходимых документов, а также добавили их шаблоны . К примеру, шаблоны бизнес-планов, уставов, протокола общего собрания учредителей/решения единственного учредителя, ходатайства, протокола совета директоров, куда организация может вписать свои данные. Это облегчит жизнь участникам рынка: позволит избежать типовых ошибок, которые мы выявляем, когда они приносят нам документы для рассмотрения, поможет сэкономить время в ходе этой работы.

Мы уже опубликовали на сайте Банка России такие "коробочные решения" для РНКО, страховых компаний в форме ООО, инвестиционных советников, операторов инвестиционных платформ, операторов по приему платежей, представителей владельцев облигаций, управляющих компаний специализированных обществ. Они размещены на одноименных страницах в навигаторе по процедурам допуска на нашем сайте. Ну и дальше мы все больше и больше будем это направление развивать, потому что оно востребовано.