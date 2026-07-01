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Нефть из РФ в июне подешевела по всем базисам, в Азии дисконты растут до $3-8 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в июне выросли к маю на $0,7-1,6 за баррель, при поставке в Индию и Китай установились устойчивые дисконты по сравнению с майскими премиями, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Заметное удешевление российской нефти отмечается с 18 июня, после того как США и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива.

Дисконт сорта ESPO, продаваемого из восточного порта Квозьмино, к сорту Dubai в июне вырос на $3,3 за баррель - до $4,98 за баррель. В среднем по итогам июня ESPO продавалась по цене $72,76 за баррель. Если в начале июня скидка составляла $2 за баррель, то с 12 июня - устойчивые $6 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в июне в среднем составила $24,03 за баррель по сравнению с $22,46 за баррель в мае (+$1,57 за баррель).

Котировка NSD в июне в среднем снизилась на $22,14 за баррель - до $85,17 за баррель - против $107,3 за баррель по итогам мая.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в июне сложился на уровне $24,49 за баррель против $23,79 за баррель по итогам мая (на $0,7 больше), скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk выросла существенней - на $1,25/барр., составив в июне $23,49/барр.

Между тем российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, дешевеет еще сильнее - на $3-6 за баррель.

В последний день мая наблюдавшаяся премия по котировке Urals dap West Coast India в $0,6/барр. перешла в дисконт в $2,7 за баррель, и в июне скидка продолжала увеличиваться. Если в начале месяца скидка по этой котировке составляла $2,7 за баррель, 18 июня она выросла до $4,35 за баррель, а в последние три дня июня достигла $7,85 за баррель.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты по итогам июня в среднем продавалась с дисконтом в $0,81 за баррель по сравнению с премией в $2,6 за баррель в мае (к ICE Brent). Если в начале июня по этой котировке еще наблюдались премии в $1,8 за баррель, то затем почти весь июнь она торговалась с дисконтом в $1 за баррель, а последние дни июня скидка выросла до $3-3,5 за баррель

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июне сложилась на уровне $63,52 за баррель. В мае она составила $86,52 за баррель, в апреле - $94,87/баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

нефть Urals
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