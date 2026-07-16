Поиск

Скидки на нефть РФ в июле растут на всех базисах на $3-4 за баррель, в Индии почти на $7/барр.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в портах страны в первой половине июля упали к полному июню на $3 за баррель, при поставке в Индию дисконт снизился почти на $7 за баррель, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Заметное удешевление российской нефти отмечалось с 18 июня, после того как США и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива. Но после того как конфликт возобновился на прошлой неделе, российская нефть подорожала незначительно - в пределах $0,5 за баррель.

Дисконт сорта ESPO, продаваемого из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai по итогам первой половины июля падает на $3,1 - до $8,1 за баррель. При этом если в начале июля скидка составляла $7,5 за баррель, то с 10 июля - устойчивые $9 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в июле пока составляет $27,04 за баррель по сравнению с $24,03 за баррель в июне (+$3,01 за баррель).

Котировка NSD в июле пока упала на $11 за баррель - до $74,1 за баррель - против $85,17 за баррель по итогам июня.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке котировка NSD с 14 июля находится на уровнях выше $80 за баррель, а Urals - выше $50 за баррель, хотя почти весь июль торговалась в пределах $40-47 за баррель.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в первой половине июля сложился на уровне $27,59 за баррель против $24,49 за баррель по итогам июня (на $3,1 больше), скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk выросла на $2,9/барр., составляя в июле $26,41/барр.

Между тем российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, дешевеет еще сильнее - на $4-7 за баррель.

Дисконт по котировке Urals dap West Coast India вырос на $6,7 за баррель - до $11,16 за баррель по итогам половины июля.

Urals с поставкой в китайские порты в июле пока подешевела на $4,2/барр. к июню - средний дисконт к ICE Brent пока составляет $5 за баррель.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июле пока складывается на уровне $50,41 за баррель. В июне она составила $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Argus Brent Urals
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Великобритания национализирует British Steel

 Великобритания национализирует British Steel

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

 Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

 Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

 Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

Рубль утром дешевеет к юаню на фоне незначительных изменений на рынке нефти
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10561 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов