Скидки на нефть РФ в июле растут на всех базисах на $3-4 за баррель, в Индии почти на $7/барр.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в портах страны в первой половине июля упали к полному июню на $3 за баррель, при поставке в Индию дисконт снизился почти на $7 за баррель, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Заметное удешевление российской нефти отмечалось с 18 июня, после того как США и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива. Но после того как конфликт возобновился на прошлой неделе, российская нефть подорожала незначительно - в пределах $0,5 за баррель.

Дисконт сорта ESPO, продаваемого из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai по итогам первой половины июля падает на $3,1 - до $8,1 за баррель. При этом если в начале июля скидка составляла $7,5 за баррель, то с 10 июля - устойчивые $9 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в июле пока составляет $27,04 за баррель по сравнению с $24,03 за баррель в июне (+$3,01 за баррель).

Котировка NSD в июле пока упала на $11 за баррель - до $74,1 за баррель - против $85,17 за баррель по итогам июня.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке котировка NSD с 14 июля находится на уровнях выше $80 за баррель, а Urals - выше $50 за баррель, хотя почти весь июль торговалась в пределах $40-47 за баррель.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в первой половине июля сложился на уровне $27,59 за баррель против $24,49 за баррель по итогам июня (на $3,1 больше), скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk выросла на $2,9/барр., составляя в июле $26,41/барр.

Между тем российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, дешевеет еще сильнее - на $4-7 за баррель.

Дисконт по котировке Urals dap West Coast India вырос на $6,7 за баррель - до $11,16 за баррель по итогам половины июля.

Urals с поставкой в китайские порты в июле пока подешевела на $4,2/барр. к июню - средний дисконт к ICE Brent пока составляет $5 за баррель.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июле пока складывается на уровне $50,41 за баррель. В июне она составила $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.