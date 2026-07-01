Новак объяснил перебои на внутреннем рынке топлива изменениями в логистике

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перебои на внутреннем топливном рынке являются отдельными случаями и связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС; в целом страна обеспечена запасами как бензина, так и дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются. И мы в ежедневном режиме, действительно, с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают", - сказал Новак.

"Но в целом хочу сказать, что, несмотря на то, что у нас сейчас ряд заводов находится в ремонте и делается все для загрузки дополнительных производственных мощностей, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас - в период локальных сбоев - используются для обеспечения внутреннего рынка.