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Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Ведомство также предупредило о рисках незаконного сбора персональных данных через такие сервисы

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С конца июня 2026 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предлагающих информацию о наличии топлива на автозаправках, они заверяют, что эту информацию вносят сами автомобилисты, заявило Минэнерго.

"Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках", - подчеркнуло ведомство.

Минэнерго на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры, направленные на обеспечение его устойчивости.

На прошлой неделе "Лаборатория Касперского" сообщила, что выявила вредоносную программу на Android, которая распространяется под видом приложения для поиска топлива.

Минэнерго Лаборатория Касперского
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