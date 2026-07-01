Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%, годовая выросла до 6,01%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат.

Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

С начала месяца рост потребительских цен к 29 июня составил 0,85%, с начала года - 4,17%.

Исходя из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась также до 6,01% с 5,82% на 22 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Детали

Плодоовощная продукция с 23 по 29 июня подорожала на 0,7% (после роста цен на 1,5% с 15 по 22 июня). Капуста стала дороже на 4,7%, картофель - на 4,5%, лук - на 3,8%, свекла - на 3,2%, морковь - на 2,5% и яблоки - на 1,0%. Снизились цены на огурцы - на 5,7%, помидоры - на 1,8% и бананы - на 0,7%.

Подорожали за неделю мясо кур - на 1,6% и сахарный песок - на 0,7%.

Снизились цены на куриные яйца - на 2,1%.

Среди услуг сократилась за неделю стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 2,1%.

Ключевая ставка и прогнозы

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 базисных пунктов (б.п.), хотя некоторые эксперты и допускали более скромное движение. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Сделав осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - сказано в релизе.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027-й сохранило его на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (не изменился по сравнению с опросом в начале мая), в 2027-м - 4,5% (4,4% по опросу месяц назад).