Инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31%

Годовая из-за переноса индексации в ЖКХ замедлилась до 5,61%, сообщил Росстат

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат.

Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Плодоовощная продукция с 30 июня по 6 июля подешевела на 0,4% (после роста цен на 0,7% с 23 по 29 июня).

Огурцы за прошедшую неделю стали дешевле на 8,7%, помидоры - на 5,1%, бананы - на 0,5%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 3,8%, капусту - на 3,6%, картофель - на 3,5%, лук и морковь - на 2,2%, яблоки - на 0,3%.

Подорожали за неделю мясо кур - на 2,3% и сахарный песок - на 0,7%.

Снизились цены на куриные яйца - на 0,5%.

Среди услуг выросла за неделю стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 4,0%, на Черноморское побережье России - на 3,4%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 июля на уровне 5,61%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации" (в июле министерство из-за ситуации с индексацией ЖКХ оценивает годовую инфляцию, исходя из недельных данных в июле 2025 года, а не среднесуточных, как делает обычно - ИФ).

"За неделю с 30 июня по 6 июля 2026 года темпы роста потребительских цен составили 0,31%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,10% (с 0,18% неделей ранее), в том числе плодоовощная продукция подешевела на 0,40% (после подорожания на 0,70%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,15% (после 0,12% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,49% (после роста на 0,42% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг выросли на 0,29% (после снижения на 0,01%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 базисных пунктов (б.п.), хотя некоторые эксперты и допускали более скромное движение. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил замедление сокращения напряженности на рынке труда.

Сделав осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - сказано в релизе.

ЦБ 19 июня сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м. Таким образом, инфляция с начала года к 6 июля (4,49%) практически достигла нижней границы прогноза ЦБ на весь 2026 год.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027-й сохранило его на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (не изменился по сравнению с опросом в начале мая), в 2027-м - 4,5% (4,4% по опросу месяц назад).