Росстат сообщил о подорожании бензина с 23 по 29 июня на 1,61%

Наибольший рост наблюдался в Севастополе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 июня потребительские цены на бензин выросли к предыдущей неделе на 1,61% после скачка на 3% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной), на 0,07% с 5 по 12 мая, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 29 июня подорожал на 11,58%, почти втрое превысив темпы общей инфляции за тот же период в прошлом году (4,17%).

Рост цен на бензин в последнюю полную неделю июня наблюдался в подавляющем большинстве регионов и наиболее выраженным был в Севастополе.

"За период с 23 по 29 июня 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе - плюс 30,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Московской области (минус 1,6%) и Москве (минус 0,7%). В Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило плюс 0,2%", - отметил Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 29 июня была на уровне 72,38 рубля (на 22 июня - 71,2 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 68,76 рубля (67,54 рубля), АИ-95 - 74,38 руб. (73,2 рубля), АИ-98 - 97,15 рубля (96,51 рубля).

Цены на дизельное топливо с 23 по 29 июня выросли на 2,23% после повышения на 2,74% с 16 по 22 июня, на 0,84% с 9 по 15 июня, на 0,86% с 2 по 8 июня, 0,78% с 26 мая по 1 июня, 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая и 0,14% с 5 по 12 мая. С начала года рост цен на дизтопливо составил 11,00%.

Средняя цена ДТ в стране на 29 июня равнялась 84,84 рубля за литр (на 22 июня - 82,93 рублч).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).