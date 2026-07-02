В Новосибирской области ряд независимых АЗС остановил работу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области некоторые независимые автозаправки остановили работу из-за дефицита топлива, сообщил через пресс-службу областного правительства заместитель губернатора региона Олег Клемешов.



"Все мы видим и очереди на АЗС, и закрытые заправки. Связано это с двумя факторами. Прежде всего - с сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям. В результате на автозаправочных станциях независимых участников розничного рынка отмечается отсутствие некоторых видов автомобильного топлива. Ряд независимых автозаправочных станций остановили свою деятельность. Во-вторых, значительное влияние оказывает возникший ажиотажный спрос. По оценкам участников рынка ежедневный отпуск бензина вырос до 1,5 раза от обычного уровня", - заявил он.



При этом снабжение топливом всех экстренных служб, критически важных предприятий и учреждений - стабильное. На текущий момент формируется потребность предприятий и учреждений, чтобы не допустить сбоев в работе, уточнил Клемешов.



"На крупнейшей в регионе сети автозаправочных станций "Газпром нефть" обеспечен полный ассортимент топлива, цены удерживаются на прежнем уровне. Временное отсутствие любого из видов топлива оперативно восстанавливается по мере прибытия и разгрузки автоцистерн", - добавил чиновник.



Региональные власти ведут переговоры с Минэнерго России, ПАО "Газпром нефть" о наращивании поставок всех видов топлива в Новосибирскую область, чтобы обеспечить потребность независимых нефтетрейдеров и компенсировать возросший спрос со стороны жителей и организаций.



Также, по словам замгубернатора, оперативно решаются вопросы обеспечения топливом районов области, на территории которых не представлены автозаправочные станции сети "Газпром нефть".



На особом контроле находится обеспечение ГСМ сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области.



Министерством сельского хозяйства региона совместно с главами муниципальных образований Новосибирской области уточнена совокупная потребность аграриев региона в закупке дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ.



Для удовлетворения потребности Минсельхозом региона направлено обращение в министерство сельского хозяйства Российской Федерации об увеличении для вертикально-интегрированной компании ПАО "Газпром нефть" лимитов поставки дизельного топлива в Новосибирскую область в период с июля по октябрь 2026 года.



"Для сельхозтоваропроизводителей, имеющих критически малый запас горюче-смазочных материалов, министерством сельского хозяйства Новосибирской области сформирован и направлен в ООО "Газпром нефть - Региональные продажи" реестр с приоритетной потребностью. Соблюдение графика поставок бензина в регион находится на ежедневном контроле профильных ведомств", - уточняет пресс-служба.



Как сообщалось, владельцам сетей АЗС в Новосибирской области рекомендовано при риске образования общего дефицита топлива на их станциях ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию (покупку).



Рекомендуемые параметры на ограничения отпуска нефтепродуктов на одну транзакцию на трассовых АЗС составляют бензины 40 литров и дизель 200 литров. На остальных АЗС региона - 40 и 80 литров, соответственно.



Для обеспечения потребностей населения по заправке домашнего инструмента, техники рекомендована отгрузка топлива не менее 10 литров в канистры при соблюдении всех норм законодательства.