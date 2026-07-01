Росстат отметил рост зарплат в РФ в апреле на 5,1% после 8,1% в марте

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2026 года составил 5,1% в годовом выражении после 8,1% в марте, 8,6% в феврале, также 8,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-апрель 2026 года реальные зарплаты выросли на 7,8% в годовом выражении.

Как сообщалось, за 2025 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 5,2%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2026 года составила 109 052 руб., увеличившись на 11% по сравнению с апрелем 2025 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от мая), рост реальных заработных плат в РФ в 2026 году ожидается на уровне 2,2%, в 2027 году - 2,5%.