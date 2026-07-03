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Рост реальных зарплат, по оценке ЦБ, опережает прирост производительности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста реальных зарплат , несмотря на их замедление, все еще опережают динамику производительности, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Постепенное сближение роста реальных зарплат с ростом производительности труда - это то, что является необходимым условием и необходимой предпосылкой для того, чтобы ЦБ мог убедиться в том, что экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста. 5% - это, наверное, по-прежнему несколько выше, чем то, что происходит в части роста производительности", - сообщил он.

Росстат сообщил, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в апреле 2026 года составил 5,1% в годовом выражении после 8,1% в марте, 8,6% в феврале и также 8,6% в январе.

Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года. Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года. В марте и апреле показатель равнялся 2,2%, аналогичным он был в январе 2026 года и декабре 2025 года.

"На любом рынке ценовые показатели являются более информативными, чем объемные, но это не означает, что объемные показатели неважны", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос, является ли показатель реальных зарплат более наглядным, чем безработица.

Алексей Заботкин Росстат Банк России
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