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Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 100 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле 2026 года составил 100 млрд рублей против 128,6 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в январе- апреле 2026 года угольные компании получили прибыль в размере 23,5 млрд рублей (-53,3% к аналогичному периоду прошлого года), убытки составили 123,5 млрд рублей (-30,7%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 34,5% против 37,2% годом ранее, убыточных - 65,5% против 62,8%.

В декабре 2025 года правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно.

Уже в 2026 году Минфин предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 года на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 года платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 г. правительство решило дать угольным компаниям новую отсрочку на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 года включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний за 2025 год составил 408 млрд рублей против убытка в 112,6 млрд рублей в 2024 глжк, сообщал ранее Росстат.

Минфин НДПИ Росстат правительство Дмитрий Исламов
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