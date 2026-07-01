Поиск

Сальдированная прибыль предприятий в январе-апреле снизилась на 10,3%, до 8,85 трлн рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе-апреле 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 8 трлн 848,3 млрд рублей, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Росстат.

В том числе в апреле сальдированная прибыль предприятий составила 3 трлн 662,9 млрд рублей, подскочив на 30% относительно марта 2025 года (2 трлн 816,5 млрд рублей), в основном за счет отрасли добычи нефти и газа.

По итогам января-апреля 2026 года 41,1 тысячи организаций получили прибыль в размере 12 трлн 296,7 млрд рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 11,1%; убыток получили 22,5 тысяч организаций на сумму 3 трлн 448,4 млрд рублей (-13,1%).

Доля организаций, получивших прибыль в январе-апреле 2026 года, составила 64,7%, (в январе-апреле 2025 г. - 68,6%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-апреле выросла в 1,5 раза - до 2 трлн 077,1 млрд рублей. В сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 1,8 раза - до 1 трлн 634,8 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за четыре месяца 2026 года упала на 21,9%, составив 2 трлн 635,2 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-апреле выросла на 16,9%, до 894,4 млрд рублей.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль поднялась на 35,5% и достигла 1 трлн 398,2 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-апреля равнялась 216,7 млрд рублей (снижение на 32,7%), в строительстве - 149,2 млрд рублей (рост на 12,5%), в сфере транспортировки и хранения - 359,3 млрд рублей (снижение на 48,3%), в сфере информации и связи - 217,6 млрд рублей (рост на 16,6%), в сфере финансовой и страховой деятельности - 248,4 млрд рублей (падение в 4,9 раза).

В 2025 году предприятия получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

 Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

 ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

 Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

Росстат сообщил о подорожании бензина с 23 по 29 июня на 1,61%

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%, годовая выросла до 6,01%

Дума примет поправки о предельных выплатах по имуществу в ОСАГО до конца сессии

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

 Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Глава ЦБ отметила рост доли компаний с госучастием в кредитных портфелях до 35%

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2900 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10225 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов