Сальдированная прибыль предприятий в январе-апреле снизилась на 10,3%, до 8,85 трлн рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе-апреле 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 8 трлн 848,3 млрд рублей, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Росстат.

В том числе в апреле сальдированная прибыль предприятий составила 3 трлн 662,9 млрд рублей, подскочив на 30% относительно марта 2025 года (2 трлн 816,5 млрд рублей), в основном за счет отрасли добычи нефти и газа.

По итогам января-апреля 2026 года 41,1 тысячи организаций получили прибыль в размере 12 трлн 296,7 млрд рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 11,1%; убыток получили 22,5 тысяч организаций на сумму 3 трлн 448,4 млрд рублей (-13,1%).

Доля организаций, получивших прибыль в январе-апреле 2026 года, составила 64,7%, (в январе-апреле 2025 г. - 68,6%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-апреле выросла в 1,5 раза - до 2 трлн 077,1 млрд рублей. В сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 1,8 раза - до 1 трлн 634,8 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за четыре месяца 2026 года упала на 21,9%, составив 2 трлн 635,2 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-апреле выросла на 16,9%, до 894,4 млрд рублей.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль поднялась на 35,5% и достигла 1 трлн 398,2 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-апреля равнялась 216,7 млрд рублей (снижение на 32,7%), в строительстве - 149,2 млрд рублей (рост на 12,5%), в сфере транспортировки и хранения - 359,3 млрд рублей (снижение на 48,3%), в сфере информации и связи - 217,6 млрд рублей (рост на 16,6%), в сфере финансовой и страховой деятельности - 248,4 млрд рублей (падение в 4,9 раза).

В 2025 году предприятия получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.