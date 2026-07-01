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Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале увеличилась на 3,5 п.п.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам I квартала 2026 года составила 77,7% против 74,2% в первые три месяца прошлого года, сообщил Росстат.

Доля расходов домохозяйств выросла до 55,3% с 52,7%, госуправления - до 21,9% с 21%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась неизменной - 0,5%.

Доля в ВВП валового накопления снизилась в I квартале 2026 года до 19,5% с 21,4% в соответствующем периоде прошлого года, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 16,2% с 17,8%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств - до 3,3% с 3,6%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) сократилась до 2,8% в I квартале 2026 года с 4,4% в январе-марте прошлого года.

Росстат подтвердил оценку снижения ВВП в I квартале 2026 года на 0,2% в годовом выражении.

В 2025 году рост ВВП составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

Прогнозы опрошенных в начале июня "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения показателя. Консенсус-прогноз по динамике ВВП на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,5%, что также выше ожиданий Минэкономразвития (рост на 1,4%) и совпадает с нижней границей прогноза ЦБ (1,5-2,5%).

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