Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent откатился к $70,5 за баррель), а также усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2329,31 пункта (-0,6%), индекс РТС - 937,56 пункта (-0,6%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), "Татнефти" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составляет 78,2652 руб. (-0,44 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Хэдхантера" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,7% "префы"), "ВК" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Полюса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

Исходя из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась также до 6,01% с 5,82% на 22 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,5%, австралийский ASX - на 0,01%, южнокорейский Kospi упал на 7,9%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,6%).

Инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до максимальных за 2,5 года 3,2% по сравнению с 3,1% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Показатель совпал с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $70,56 за баррель (-1,4% и -1,9% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $67,54 за баррель (-1,5% и -1,3% накануне).

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти в ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.