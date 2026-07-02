Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - ЦБ РФ видит восстановление рыночной ипотеки на фоне снижения ставок, в мае доля рыночной ипотеки в объеме выдач составила 45% и стала максимальной за два года, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Ну и, конечно, хорошая новость, что на фоне снижения рыночных ставок мы видим восстановление рыночной ипотеки. (...) И сейчас у нас максимальная доля рыночной ипотеки за два года - 45% за май", - сказала она.

"И уже реализованное снижение ключевой ставки, и, мы надеемся, что дальше тоже будет возможность снижать ставку, это всё будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки", - добавила она.

Данилова также отметила, что долг граждан перед застройщиками по рассрочке на покупку жилья стабилизировался и составляет порядка 1,5 трлн рублей.

По данным ЦБ, в мае ипотечный портфель банков вырос на 0,3%. С февраля 2026 года он растет достаточно стабильно, по 0,3-0,4% в месяц.