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Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - ЦБ РФ видит восстановление рыночной ипотеки на фоне снижения ставок, в мае доля рыночной ипотеки в объеме выдач составила 45% и стала максимальной за два года, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

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"Ну и, конечно, хорошая новость, что на фоне снижения рыночных ставок мы видим восстановление рыночной ипотеки. (...) И сейчас у нас максимальная доля рыночной ипотеки за два года - 45% за май", - сказала она.

"И уже реализованное снижение ключевой ставки, и, мы надеемся, что дальше тоже будет возможность снижать ставку, это всё будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки", - добавила она.

Данилова также отметила, что долг граждан перед застройщиками по рассрочке на покупку жилья стабилизировался и составляет порядка 1,5 трлн рублей.

По данным ЦБ, в мае ипотечный портфель банков вырос на 0,3%. С февраля 2026 года он растет достаточно стабильно, по 0,3-0,4% в месяц.

Хроника 07 июня 2024 года – 02 июля 2026 года Ипотека в России
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