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Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - - Власти РФ пока не будут менять условия государственной программы семейной ипотеки, решение о корректировке будет принято не раньше 1 октября 2026 года.

"Условия программы "Семейная ипотека" сохраняются без изменений до 1 октября. В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека". В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений", - говорится в материалах на сайте Минфина.

В РоссииПредложения о привязке ставки семейной ипотеки к числу детей проработают до июляЧитать подробнее

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что наиболее приемлемый вариант модернизации программы "Семейная ипотека" планируется выбрать до 1 июля этого года. Среди обсуждаемых предложений также есть дифференцированный подход, когда ставка зависит от количества детей в семье.

Текущие условия

В настоящее время семейная ипотека является самой массовой льготной программой.

Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.

С 1 февраля 2026 года в России запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Согласно изменениям, супруги теперь являются обязательными созаемщиками по кредиту. Исключение предусмотрено, если супруг или супруга не является гражданином РФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми.

В том числе власти должны представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, а также по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

Минфин Марат Хуснуллин Семейная ипотека ДОМ.РФ
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