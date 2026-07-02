Объем торгов на "СПБ бирже" в июне вырос на 8,4% к маю, до 149,7 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в июне 2026 года составил 149,7 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в мае (138,1 млрд рублей), и на 17,6% превышает показатель июня 2025 года (127,3 млрд рублей), сообщила пресс-служба площадки.

Среднедневной объем торгов в июне составил 5,16 млрд рублей (4,45 млрд рублей в мае).

Количество активных счетов инвесторов в июне составило 1,63 млн, что на 0,9% больше, чем в мае (1,62 млн счетов).

Участники торгов и их клиенты в июне заключили 30,93 млн сделок с ценными бумагами, что на 8,1% больше по сравнению с маем (28,61 млн сделок).

Стоимостной объем сделок с "неоактивами" (фьючерсными контрактами, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям) в июне вырос в 3 раза по сравнению с маем - до 140,6 млрд рублей (в мае - 46,3 млрд рублей).

Среднедневной объпм торгов "неоактивами" в июне составил 4,85 млрд рублей (1,49 млрд рублей в мае).

В июне участники торгов и их клиенты заключили 4,13 млн сделок в режиме основных торгов, что почти в 5 раз больше, чем в мае (0,89 млн).

Совокупный объем торгов ценными бумагами и "неоактивами" в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в июне составил 290,2 млрд рублей, что на 57,5% больше, чем в мае (184,3 млрд рублей).