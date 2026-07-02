Поиск

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России только начал дискуссию с банками о частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), проведет рыночную оценку компании, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса Банка России.

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов.

"Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались. У нас есть требование, установленное законодательством, которое разрешает сейчас продать пакет акций в рынок, но так, чтобы у нас осталось более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки. Это тоже правильно, потому что это инфраструктурная компания, и важно, если частные инвесторы соучаствуют в ней, чтобы не было концентрации этих пакетов", - сказала Набиуллина.

"Мы собираемся проводить оценку рыночную НСПК для того, чтобы потенциальные участники тоже понимали, сколько может стоить пакет этих акций, как они смогут принять участие в возможном инвестировании в НСПК, мы в процессе обсуждения", - добавила она.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Банк России ЦБ Эльвира Набиуллина НСПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

 Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов