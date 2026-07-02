ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России только начал дискуссию с банками о частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), проведет рыночную оценку компании, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса Банка России.

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов.

"Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались. У нас есть требование, установленное законодательством, которое разрешает сейчас продать пакет акций в рынок, но так, чтобы у нас осталось более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки. Это тоже правильно, потому что это инфраструктурная компания, и важно, если частные инвесторы соучаствуют в ней, чтобы не было концентрации этих пакетов", - сказала Набиуллина.

"Мы собираемся проводить оценку рыночную НСПК для того, чтобы потенциальные участники тоже понимали, сколько может стоить пакет этих акций, как они смогут принять участие в возможном инвестировании в НСПК, мы в процессе обсуждения", - добавила она.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.