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Банк России рассчитывает завершить оценку рыночной стоимости НСПК до конца 2026 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает, что оценка рыночной стоимости Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") завершится до конца 2026 года, а частичная приватизация пройдет в 2027 году, заявила журналистам в кулуарах Финансового конгресса глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов. При продаже миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен был сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция).

"Говорить о конкретных предложениях можно, когда на руках есть оценка рыночной стоимости. Мы по срокам ориентируемся, что до конца года будет эта оценка произведена, и тогда, конечно, уже будут предметные договоры, тогда можно будет говорить о долях, распределениях и так далее", - сказала Бакина.

"Мы ведем (консультации - ИФ) с участниками рынка, а это разные участники, это и банки, это и платформы, и технологические игроки. Мы видим достаточно высокую заинтересованность, поэтому, как вчера председатель ЦБ сказала, в следующем году, мы думаем, что сделка будет завершена", - добавила она.

По ее словам, регулятор отказался от идеи продажи сервисов НСПК в связи с тем, что это технологически и архитектурно сложный процесс, поэтому частичная приватизация пройдет путем продажи пакета акций.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля заявила, что в рамках частичной приватизации планируется, что одному участнику будет продано не более 5% акций НСПК.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

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