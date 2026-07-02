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Brent подешевела до $70,35 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение днем в четверг на фоне оптимизма относительно урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления поставок через Ормузский пролив.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:29 по московскому времени торгуются по $70,35 за баррель, на $1,22 (1,7%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Контракты на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,28 (1,87%), до $67,3 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Цены на нефть, вероятно, будут оставаться под понижающим давлением на фоне восстановления предложения и уменьшения премии за геополитический риск, хотя неудачи в переговорах или новые инциденты в сфере безопасности все еще могут спровоцировать периоды волатильности", - отметил аналитик MUFG Суджин Ким.

"Объемы морских перевозок - и, следовательно, поставок нефти - через Ормузский пролив увеличились после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Ожидания нормализации потоков быстро подтолкнули цены на нефть к доконфликтному уровню, и теперь вновь обсуждается избыток предложения", - говорится в аналитической записке OCBC Group Research.

В OCBC понизили прогноз средней цены на нефть Brent в третьем квартале текущего года до $75 с $85 за баррель, в четвертом квартале - до $75 с $80 за баррель.

Пересмотрели оценки стоимости Brent и в UBS. Теперь в банке ожидают, что эта марка нефти будет стоить в среднем $80 за баррель в третьем и четвертом кварталах 2026 года, что на $25 и $10 ниже предыдущего прогноза на эти периоды соответственно.

Brent WTI
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