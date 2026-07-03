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Brent торгуется около $71,8 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным в США.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что переговоры с Ираном продолжаются и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

К 14:25 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $71,77 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEXна $0,15 (0,25%), до $68,52 за баррель. Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Brent может подешеветь до $60 за баррель к концу 2026 года, поскольку поставки через Ормузский пролив налаживаются, полагают аналитики Citigroup Inc.

"Фундаментальные факторы стремительно вновь выходят на первый план, - говорится в обзоре Citi. - Судоходство нормализуется, китайских покупателей по-прежнему нет, физический рынок нефти заметно ослаб, а запасы снизились значительно меньше, чем ожидалось".

Эксперты Citi ожидают, что меморандум о взаимопонимании США и Ирана в ближайшие месяцы перерастет в полноценное соглашение, "поскольку стимулы для деэскалации конфликта перевешивают альтернативный сценарий как для Вашингтона и Тегерана, так и для большинства стран Ближнего Востока".

Brent WTI Иран США Citigroup
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