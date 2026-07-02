В ЦБ коррекцию курса рубля в последнее время связали с динамикой товарно-сырьевых рынков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Коррекция курса рубля после его укрепления связана с ситуацией на товарно-сырьевых рынках, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Коррекция, которая сейчас наблюдается в курсе, на мой взгляд, она исключительно связана с коррекцией на товарно-сырьевых рынках", - сообщил Ганган в эфире радио РБК.

"Если посмотреть на курс, где он был год назад, то он примерно был на нынешних уровнях. Понятно, что есть определённые флуктуации, что естественно для плавающего курса особенно в условиях, когда у нас меняются условия торговли. Я имею в виду, что за последние три-четыре месяца у нас очень волатильными были цены на сырьевых рынках, мировых сырьевых рынках. На самом деле вся эта флуктуация последних двух-трёх месяцев, она связана исключительно и преимущественно, на мой взгляд, с колебаниями цен. Речь не только про нефтяные цены, там росли и другие товары сырьевого экспорта РФ", - отметил он.

Глава департамента ЦБ добавил, что курс рубля последние полтора года находится в широком диапазоне 75-85 рублей за доллар США.

"Если мы посмотрим на колебания в целом валютных пар в мире, то за последнее время они действительно везде выросли. И на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем по динамике курса рубля, оно справедливо и для многих валют развивающихся рынков. Поэтому в этом смысле мы сейчас находимся в некотором общемировом тренде", - подчеркнул Ганган.