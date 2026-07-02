ЦБ РФ ждет принятия закона о реформе контроля за инсайдом в осеннюю сессию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России надеется, что проект закона, реформирующий систему контроля за инсайдом и манипулированием, будет принят в осеннюю сессию Госдумы, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Законопроект согласован со всеми участниками рынка, со всеми федеральными органами. Я очень надеюсь, что в осеннюю сессию справимся", - сказал Пронин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Среди ключевых изменений, которые предусматривает последняя конфигурация законопроекта, он назвал ежемесячное раскрытие агрегированной информации о сделках инсайдеров и возможность аутсорсинга функций внутреннего контроля и анализа сделок инсайдеров третьему лицу.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов по реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком в минувшем ноябре.

Авторы реформы, в частности, предложили повысить порог дохода для наступления уголовной ответственности (с 3,75 млн рублей до 100 млн), одновременно ужесточив административное наказание: ввести штрафы от трехкратного до пятикратного размера дохода и фиксированные минимальные значения - от 10 тыс. руб. для физлиц, 100 тыс. руб. - для должностных лиц, 1 млн руб. - для юрлиц. В феврале основной законопроект из пакета был принят в первом чтении.

Последняя версия проекта предполагает, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 г., а нормы о раскрытии инсайдерской информации, требованиях к списку инсайдеров и режиме раскрытия их сделок - с 1 января 2028 г.