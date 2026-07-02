Турция объявила о желании присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), говорится в совместном заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция.

"Турция проинформировала сторону ЕС о том, что официально направила письмо о намерениях в Европейский платежный совет, выразив заинтересованность в присоединении к Единой зоне платежей в евро. Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые, безопасные и экономически эффективные трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС", - сказано в принятом в четверг в Стамбуле документе.

На форуме сопредседательствовали член ЕК по экономике Валдис Домбровскис и министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек. Во встрече участвовали представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.

"В условиях растущей геополитической фрагментации, значительных рисков для экономических перспектив и проверки на прочность многостороннего подхода, надежные и взаимовыгодные партнерства важны как никогда. Турция является страной-кандидатом и ключевым партнером ЕС", - отметили стороны в совместном заявлении.

При этом в документе подчеркивается, что "отношения между ЕС и Турцией должны и впредь основываться на таких ценностях, как уважение верховенства права, основных прав человека, демократии и свободы СМИ".

"Это особенно актуально в условиях все более поляризованного мира для развития взаимовыгодных экономических отношений, поддержания экономического доверия и укрепления деловой среды", - говорится в опубликованном на сайте Европейской комиссии заявлении.

Европейский платежный совет - это международная некоммерческая организация, которая координирует европейскую банковскую отрасль в сфере электронных платежей. Ее главная задача - создание, развитие и гармонизация стандартов Единой зоны платежей в евро.

Единая зона платежей в евро - это банковское пространство, унифицировавшее международные переводы в евро так, чтобы они проходили так же просто, быстро и недорого, как и внутри одной страны. SEPA объединяет 41 государство, включая всех членов ЕС.