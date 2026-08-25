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Госдолг Узбекистана в I полугодии вырос на 3% до $48 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Государственный долг Узбекистана по итогам первого полугодия 2026 года составил $48,315 млрд, или 27% ВВП, говорится в материалах Министерства экономики и финансов.

На конец 2025 года госдолг оценивался в $46,85 млрд (31,9% ВВП). Таким образом, в первом полугодии госдолг вырос на 3,1%.

Основная часть задолженности приходится на внешний долг - $40,71 млрд, или 22,8% ВВП. За первое полугодие внешний долг вырос на 2,3%. В структуре внешнего долга на займы с фиксированной процентной ставкой приходится $21,716 млрд, на займы с плавающей ставкой - $18,728 млрд, остальное - на прочий внешний долг.

Внутренний долг равен $7,6 млрд (рост на 8,6% - ИФ), или 4,2% ВВП.

Крупнейшими кредиторами Узбекистана на конец июня являлись Всемирный банк ($9,12 млрд), Азиатский банк развития ($8,18 млрд), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ($2,32 млрд), Исламский банк развития ($1,2 млрд).

В структуре госдолга $20,53 млрд использовано на поддержку госбюджета, на ТЭК - $5,47 млрд, транспорт - $3,06 млрд, сельское и водное хозяйство - $3,34 млрд, жилищно-коммунальное хозяйство - $3,38 млрд долларов (8%).

Узбекистан Всемирный банк
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