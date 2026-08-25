Котировки Brent стабилизировались у $92 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок стабилизировался во вторник после заметного снижения накануне, трейдеры оценивают новые американские санкции против Ирана, объявленные министром финансов США Скоттом Бессентом.

Вашингтон вводит санкции против более чем 60 организаций, лиц и судов в рамках наращивания давления на Тегеран, сообщил Бессент накануне. Он подчеркнул, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене, отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции. "Любая структура, вовлеченная в отмывание денег для Ирана, будет выведена за пределы долларовой системы США", - пригрозил глава Минфина.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,16%) до $92,02 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,22 (2,35%), до $92,17 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,07%), до $84,95 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,05 (2,35%), до $85,01 за баррель.

"Рынок, судя по всему, почти не реагирует на стремление Вашингтона усилить экономическое давление на Иран. Трейдеры воспринимают попытки США побудить своих партнеров отказаться от торговли с Ираном как фактор второстепенный, а не способный заметно повлиять на рынок", - отмечают эксперты ING.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран, хотя и не исключают дальнейшего применения военной силы.

"Судя по всему, участники рынка считают, что экономическое давление несет меньше рисков для физических поставок нефти, чем военные действия", - говорит аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Однако, по его словам, Иран сохраняет возможность ответить на санкции действиями, которые помешают судоходству в Ормузском проливе, в связи с чем, остаточная премия за риск в ценах на нефть сохраняется.

Подтверждением сохраняющихся угроз стал инцидент, произошедший в ночь на вторник. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на нефтетанкер в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.