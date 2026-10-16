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Банк России уличил гендиректора УК "Кинетик Капитал" в манипулировании ОФЗ и акциями

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования при совершении сделок гендиректором и бенефициаром ООО "Кинетик Капитал" Вадимом Соломахиным с акциями российских компаний и облигациями федерального займа, сообщил ЦБ.

По его данынм, в первом квартале 2026 года на биржевых торгах между компанией, осуществляющей доверительное управление активами закрытого паевого инвестиционного фонда "Кинетик Портфельный", и Соломахиным проводились операции с акциями Сбербанка, Совкомбанка и "Сургутнефтегаза", а также с облигациями федерального займа.

"Такие сделки привели к существенным отклонениям цены и объема торгов указанными финансовыми инструментами от уровня, который сформировался бы без них", - отмечает регулятор.

Соломахин через собственный брокерский счет покупал или продавал ценные бумаги по рыночной цене, после чего выставлял заявки на совершение сделок обратной направленности по цене выше/ниже цены покупки/продажи. Затем через брокерский счет компании он выставлял встречные заявки в объеме, необходимом для достижения ценового уровня, соответствующего заявкам, выставленным по его личному счету.

Соломахин совершил более 120 таких сделок, в результате которых по счету компании был получен убыток, а по его личному счету - соответствующий доход.

Банк России направил Соломахину предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а профучастникам и организаторам торговли - о приостановлении совершения операций по его брокерским счетам.

Информация о выявленных нарушениях также передана в правоохранительные органы.

Банк России ОФЗ Вадим Соломахин Кинетик Капитал Сбербанк Сургутнефтегаз Совкомбанк
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