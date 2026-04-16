Поиск

ЦБ РФ расследует новые эпизоды манипулирования рынком через телеграм-каналы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в настоящее время проводит проверку еще нескольких случаев манипулирования рынком через телеграм-каналы, аналогичных недавнему кейсу PFL Advisors, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"У нас есть несколько фактов, которые обращают на себя внимание, аналогичные. Мы пока проводим проверки, о результатах которых говорить преждевременно", - сказал Пронин журналистам в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.

"Такие проверки достаточно сложные, нельзя сказать, что их можно в один месяц провести. Мы очень стараемся завершать все проверки как можно быстрее, но наш ресурс, к сожалению, тоже ограничен. Мы не можем сложные проверки очень быстро прогонять через все свои механизмы, направлять в органы или принимать собственные меры. Все зависит от количества лиц, в отношении которых проверки проводятся, от количества сделок", - добавил он.

Ранее на этой неделе стало известно о задержании сотрудников компании PFL Advisors, которые через телеграм-каналы "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" манипулировали рынком, используя стратегию "Pump & Dump". Следственный комитет оценил число незаконных сделок, совершенных фигурантами дела, более чем в 55 тыс. ЦБ, комментируя этот кейс, отмечал широкое распространение практики недобросовестного поведения со стороны финансовых инфлюенсеров и блогеров.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

