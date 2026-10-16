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Грузовая авиакомпания "Атран" возобновила коммерческие перевозки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания "Атран" (входит в группу "Волга-Днепр") возобновила коммерческие перевозки, выполнив в пятницу рейс Москва - Мирный, говорится сообщила группа.

На рейсе был задействован Boeing 737-400SF (RA-73854), который ранее был выведен из хранения и прошел техобслуживание по форме C-check. Лайнер рассчитан на перевозку грузов массой до 18 т, в том числе промышленного оборудования, комплектующих, товаров народного потребления и электронной коммерции.

Росавиация в 2025 году приостановила действие сертификата эксплуатанта "Атрана" по заявлению самого перевозчика. Сертификат был восстановлен в конце сентября, сказано в сообщении.

Группа "Волга-Днепр" (объединяет одноименного перевозчика, "Атран" и AirBridgeCargo) до 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. В 2022-2024 годах она оказалась под санкциями Канады, Евросоюза, Великобритании и США, в связи с чем эксплуатация иностранного парка группы (Boeing 747/-737) была остановлена. В частности, "Атран" до санкций эксплуатировал девять Boeing 737 - позднее компания выполняла перевозки на отечественных Ан-12.

Основателем "Волги-Днепра" является Алексей Исайкин. В конце 2025 года группа перешла в собственность ООО "Евраз Авиа Сервис" Евгения Солодилина, ранее возглавлявшего авиакомпанию Red Wings и аэропорт "Жуковский".

AirBridgeCargo Алексей Исайкин Атран Волга-Днепр Росавиация
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