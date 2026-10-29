Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, прекратившая полеты после введения в 2022 году антироссийских санкций, в очередной раз отразила в своей финотчетности планы возобновления деятельности: теперь они связаны со сдачей в аренду авиадвигателей и продажей запчастей.

Получать выручку за предоставление в аренду двигателей компания рассчитывает с 2027 года. По оценке руководства, это обеспечит получение "ежегодного положительного финансового результата не менее чем 250 млн рублей", сказано в отчете AirBridgeCargo за 2025 год. Оценка поступлений от продажи "собственных запасных частей, находящихся на складах в РФ и дружественных странах", там не приводится.

Основной стратегией компании остается "возобновление эксплуатации воздушных судов с целью коммерческих грузоперевозок", также сказано в отчете. Для этого ведутся переговоры "для урегулирования текущих обязательств по арендованным самолетам и привлечения новых партнеров". В то же время отмечается, что до 2029 года компания намерена урегулировать отношения с арендодателями "путем возврата имеющихся в аренде воздушных судов, что позволит списать данные обязательства в состав доходов".

На конец 2025 года у AirBridgeCargo было в лизинге 12 грузовых самолетов Boeing 747/777. Их сохранность обеспечивалась "в соответствии с документацией производителя". Общие расходы на аренду и поддержание в исправном состоянии машин за 2025 год составили 14,8 млрд рублей. Годом ранее они были еще больше - почти 19,6 млрд рублей, но в августе 2025-го два Boeing 747 были переданы в рамках страхового урегулирования авиакомпании "Россия". Обязательства по их аренде в размере 1,7 млрд рублей перед иностранным лизингодателем были прекращены, а судебный иск на $147 млн в связи с невозвратом самолетов - аннулирован. Существенные затраты компании на содержание парка без поступления выручки, тем не менее, продолжают генерировать убыток: в частности, за 2025 год он составил 13,3 млрд рублей.

AirBridgeCargo входит в группу компаний "Волга-Днепр" (включает также одноименного перевозчика и "Атран") - до 2022 года одну из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. После 2022 года группа и ее основатель Алексей Исайкин оказалась под западными санкциями, в связи с чем эксплуатация иностранного парка "Волги-Днепра" прекратилась. В ноябре 2024 года у AirBridgeCargo был приостановлен сертификат эксплуатанта, позднее Росавиация его аннулировала. В отчете за 2024 год AirBridgeCargo, тем не менее, допускала возможность возобновления деятельности в 2025 году. Компания продолжает поддерживать свои Boeing и следить за геополитической обстановкой, указывалось в документе. При этом годом ранее намерения AirBridgeCargo вернуться к полетам - которые также были отражены в отчете - связывались с планами освоения "новых типов воздушных судов".

Осенью 2025 года "Волга-Днепр" завершила страховое урегулирование по двум Boeing 747 и шести Boeing 737, после чего те были переданы в финансовый лизинг группе "Аэрофлот" (были оформлены на "Россию" и "Победу"). Эти самолеты понадобились "Аэрофлоту" в качестве доноров запчастей для собственного парка, поясняли в компании. В декабре группа "Волга-Днепр" перешла в собственность ООО "Евраз Авиа Сервис" Евгения Солодилина, ранее возглавлявшего авиакомпанию Red Wings и аэропорт "Жуковский".

В середине октября 2026 года стало известно о возобновлении полетов компании "Атран": первый коммерческий рейс был выполнен на линии Москва - Мирный, для этого был задействован выведенный из хранения Boeing 737.