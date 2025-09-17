"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Фото: Andrew Francis Wallace/Toronto Star via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Евраз Авиа Сервис" (ЕАС) Евгения Солодилина, в прошлом возглавлявшего авиакомпанию Red Wings и аэропорт "Жуковский", ведет переговоры по покупке грузовой группы "Волга-Днепр", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их данным, стороны подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы ("Волга-Днепр", "Атран" и AirBridgeCargo, АВС), а также занимающиеся техобслуживанием самолетов "Волга-Днепр Техникс", "Волга-Днепр Инжиниринг" и др. В ЕАС подтвердили намерения по покупке, но сумму сделки раскрывать не стали.

По словам одного из источников издания, в планах покупателя прежде всего запросить разрешение правительства на вывоз девяти Boeing 747-8 из парка АВС для возврата лизингодателям. "В мире на них высочайший спрос, тогда как в РФ для них нет ни рынка, ни условий для обслуживания, ни потребности других эксплуатантов в разборе этих самолетов на запчасти", - сказал собеседник. В то же время он подчеркнул, что речь идет о стремлении к "взаимовыгодному урегулированию" отношений с иностранными структурами. В Кельне у группы задержан принадлежащий ей Boeing 737-800, в Лейпциге - три собственных Ан-124 и склад запчастей, и группа будет стремиться вернуть доступ к ним.

Остальные Boeing группы планируется приобрести у иностранных собственников и вернуть к полетам. Кроме того, компания рассчитывает интегрировать в свой парк Ил-96-400, Ту-204 и Ту-214. Где компания планирует приобрести эти самолеты, источник не уточнил.

В августе основатель "Волги-Днепра" Алексей Исайкин объявил коллективу о перспективе передачи грузовой группы государству, а позже руководство предложило правительству забрать актив. Некоторые источники "Коммерсанта" отмечали, что топ-менеджмент пытался спасти убыточную компанию от банкротства. Но 11 сентября Минтранс направил "Волга-Днепру" письмо, сообщив, что "полагает нецелесообразной передачу группы в собственность государства". В письме указано, что "вхождение РФ в капитал группы в условиях санкций" будет противоречить антисанкционной модели развития холдинга.

Группа "Волга-Днепр" до 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. В 2022-2024 годах она оказалась под санкциями Канады, ЕС, Великобритании и США. Иностранные воздушные суда группы прекратили полеты с 2022 года. У группы "Волга-Днепр" в летной годности три из 11 Ан-124 (4 из них арестованы за рубежом), а также 5 Ил-76. У "Антрана" до санкций в парке было 9 Boeing, сейчас летают 2 Ан-12. У АВС на хранении 14 Boeing.

ЕАС, по данным ЕГРЮЛ, учреждена Солодилиным в Жуковском в феврале 2025 года с уставным капиталом 1 млн рублей. Аэропорт "Жуковский" он возглавлял с 2016 по 2022 год, Red Wings (входит в "Ростех") - с 2022 по 2024-й.