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"Ростелеком" сохраняет планы по выручке-2027 выше 1 трлн рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" сохраняет прогноз выручки за 2027 год свыше 1 трлн рублей, в 2026 году "чуть-чуть" не дойдет до этого значения, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

В мае финансовый директор компании говорила, что новая стратегия "Ростелекома" предусматривает по итогам 2027 года достижения размера выручки более 1 трлн рублей.

"У нас в высокой степени готовности бизнес-план, мы перейдем через триллион, в этом нет никаких сомнений - будет больше триллиона. В этом году мы чуть-чуть не дойдем до триллиона, наверно", - сказал Осеевский.

По итогам 2025 года выручка "Ростелекома" составила 872,8 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году.

Михаил Осеевский Ростелеком
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