"Ростелеком" прогнозирует выручку за 2024 год примерно в 800 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" за 2024 год ожидается в размере около 800 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" заместитель президента - председателя правления - финансовый директор компании Анна Трегубенкова.

"У нас будет (выручка - ИФ) порядка 800 млрд рублей, и тем самым мы перевыполним уже кратно нашу стратегию - мы таргетировали 700+ млрд рублей в 2025 году", - сказала она.

Она добавила, что на новый стратегический цикл (компания готовит стратегию развития до 2030 года - ИФ) "Ростелеком" прогнозирует увеличение выручки до более 1 трлн рублей.

В 2023 году выручка "Ростелекома" составила 707,8 млрд рублей, увеличившись на 13%.

Трегубенкова также сообщила, что в 2024 и 2025 годах "Ростелеком" планирует сохранить соотношение долга (включающего обязательства по аренде) к показателю OIBDA не выше 2.3. Уровень денежного долга планируется сохранять не выше 2.0.

"Для нас это определенная зона комфорта, которая обеспечивает финансовую устойчивость компании в период дорогих денег, высоких ставок", - сказала она.

По итогам 2023 года общий долг группы "Ростелеком" (с учетом обязательств по аренде) составлял 624,9 млрд рублей (рост - 10%), 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы в 2013 году вырос на 12% - до 563,3 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA было на уровне 2,0х.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.