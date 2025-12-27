Поиск

Совет директоров "Ростелекома" утвердил стратегию развития компании до 2030 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил стратегию развития компании 2026-2030 годы, стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план на 2026 год, говорится в сообщении компании.

По словам председателя совета директоров "Ростелекома", заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, цели предыдущей стратегии развития компании (на 2021-2025 годы) во многом были достигнуты раньше срока окончания действия документа.

"Компания успешно и динамично развивалась эти пять лет, несмотря на все внешние события и экономическую турбулентность. Но в развитии компании не может быть перерывов, поэтому сегодня мы утвердили новую амбициозную стратегию "Ростелекома" на 2026-2030 годы", - заявил Медведев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, компания планирует динамично наращивать цифровой бизнес, и годовая выручка уже в ближайшие годы должна превысить 1 трлн рублей. "Более детально с новыми стратегическими целями мы ознакомим инвестиционное сообщество и все заинтересованные стороны уже в I квартале 2026 года", - отметил Медведев.

Ранее в "Ростелекоме" говорили, что в новой стратегии планируется сформулировать новые ключевые приоритеты компании до 2030 года, в том числе с учетом стратегии развития отрасли связи, а также технологического лидерства и цифровизации экономики. В документе также планировалось обозначить планы по инвестициям в рост бизнеса, созданию и раскрытию стоимости для акционеров.

