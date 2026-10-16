"Росатом" нарастит численность сотрудников на иранской АЭС "Бушер" до 200 человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" увеличивает численность сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил ИС "Вести" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы продолжаем восстанавливать численность, следующий барьер 200 человек", - сказал он.

По его словам, сейчас на "Бушере" находятся не только строители, но и работники сервисной компании, которая занимается обслуживанием первого блока станции. "Он в этих сложных условиях себя продемонстрировал исключительно как устойчивый источник электроэнергии, и мы очень гордимся этой станцией", - сказал Лихачев.

Весной "Росатом" эвакуировал сотрудников с АЭС на фоне ее обстрелов.