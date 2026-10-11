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"Росатом" нарастил численность сотрудников на иранской АЭС "Бушер"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" продолжает наращивать численность сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, количество инженерно-технического персонала достигло 135 человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Вчера прибыли еще девять наших сотрудников под плановый предупредительный ремонт действующего блока №1. Итого общим счетом на площадке количество инженерно-технического персонала "Росатома" достигло 135 человек", - сказал Лихачев журналистам в воскресенье.

Он отметил, что специалисты "Росатома" задействованы в работе трех энергоблоков - двух строящихся и одном действующем.

Ранее сообщалось о возвращении на иранскую АЭС "Бушер" 80 человек.

Бушер Алексей Лихачев Иран Росатом
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