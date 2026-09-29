"Росатом" начинает ремонт на первом блоке АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" начала плановый ремонт на первом блоке АЭС "Бушер" в Иране, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"У нас первый блок эксплуатирующейся станции АЭС "Бушер" уходит в планово-предупредительный ремонт, и новая команда, первые шесть человек уже прибыли на площадку. Сегодня началась остановка, выход на минимальный контролируемый уровень мощности для проведения всех необходимых профилактических, предупредительных работ на блоке", - сказал он.

Лихачев также напомнил, что компания движется к развитию сотрудничества с Ираном. "Конечно, еще окончательно мир не наступил, но мы исходим из того, что движемся к полномасштабному развития строительного проекта, причем наше сотрудничество с Ираном станцией "Бушер" не ограничивается. Прорабатываем ряд новых площадок, как блоков большой мощности, так и блоков малой мощности", - также отметил он.

Число специалистов "Росатома", возвращенных на иранскую АЭС "Бушер", достигло 80 человек, их численность будет наращиваться, добавил он.

"Уже 80 человек работает непосредственно на строительстве второго и третьего энергоблоков, и мы будем продолжать наращивать численность", - сказал Лихачев.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря на все сложности и фактически военное положение,"Бушер" не выходил и не выйдет из наших приоритетов", - добавил глава "Росатома".

Первый блок АЭС "Бушер" передали заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).