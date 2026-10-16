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"Росатом" сформирует единую транспортную стратегию в течение 3-4 месяцев

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" в ближайшие 3-4 месяца ставит задачу сформировать единую транспортную стратегию, консолидация логистических активов приведет к огромному заказу в судостроении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

"Наша задача – эти перечисленные активы вывести на единую транспортную стратегию в течение ближайших трех-четырех месяцев", - сказал Лихачев.

По его словам, транспортная стратегия на базе логистических активов ГК "Дело", группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП, более 90% у "Росатома") и компании "Росатом Логистика" позволит оптимизировать затраты на управленческие решения, инвестиционную политику и политику, связанную со строительством судов.

Глава "Росатома" также отметил, что после выкупа госкорпорацией доли основателя группы компаний "Дело Сергея Шишкарева будет проведена управленческая "подстройка" совета директоров компании.

Стратегическое переосмысление логистических направлений госкорпорации приведет к огромному заказу судостроения, добавил Лихачев. "Мы прогнозируем только в интересах госкорпорации Росатом где-то потребность до 40 судов арктического класса, примерно половина из них мощные, огромные современные контейнеровозы", - сказал он.

Госкорпорация "Росатом" 7 октября закрыла сделку по выкупу доли основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева (51%). По данным ЕГРЮЛ, АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") 14 октября стало владельцем 100% ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы).

"Росатом" после закрытия сделки анонсировал "окончательную консолидацию" всех своих логистических активов и формирование общего центра управления ГК "Дело", FESCO и других активов, что позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд руб. в ближайшие десять лет.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

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