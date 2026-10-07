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Выкуп "Росатомом" доли Шишкарева в ГК "Дело" завершен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Росатом", владевший 49% группы компаний "Дело", закрыл сделку в рамках механизма "русской рулетки" по выкупу доли (51%) партнера по группе Сергея Шишкарева.

ЭкономикаШишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело"Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело"Читать подробнее

"Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело". С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев (его слова приводит пресс-служба госкорпорации).

Шишкарев подтвердил закрытие сделки по продаже "Росатому" своей доли в ГК "Дело". "Сделка по продаже госкорпорации "Росатом" моего контрольного пакета в группе компаний "Дело" завершена", - сообщил Шишкарев.

Госкорпорация "Росатом" в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд руб., доли Шишкарева - в 77 млрд руб.

Росатом Дело Сергей Шишкарев Алексей Лихачев
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