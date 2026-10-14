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"Росатом" оформил 100% владение УК "Дело" после выкупа доли Шишкарева

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") стало владельцем 100% ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы "Дело"), соответствующие данные зарегистрированы в ЕГРЮЛ 14 октября.

"Росатом", владевший 49% в группе компаний "Дело", ранее в октябре закрыл сделку по выкупу доли основателя группы Сергея Шишкарева (51%).

Госкорпорация "Росатом" в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". По условиям "русской рулетки", цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд рублей, доли Шишкарева - в 77 млрд рублей. Акционерный спор по юридической процедуре "русской рулетки" в крупнейшем логистическом холдинге завершился 7 октября.

"Росатом" после закрытия сделки анонсировал "окончательную консолидацию" всех своих логистических активов и формирование общего центра управления ГК "Дело", FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП, более 90% у "Росатома") и других активов, что позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд рублей в ближайшие десять лет.

Говоря о дальнейших планах, Шишкарев сообщил, что связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и Новороссийском, а значительную часть доходов от сделки планирует направить на нужды национальной безопасности.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

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