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Дмитриев сообщил о просьбе Минфина США к РФПИ помогать с "дизельной сделкой"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минфин США обратился к РФПИ с просьбой посодействовать в реализации российско-американской "дизельной сделки", заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Подтвержу эту новость сегодняшнего дня, что Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций помогать сделке, в том числе с точки зрения проведения платежей, с точки зрения решения чисто таких тактических вопросов по этой сделке", - сказал Дмитриев, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН-2026).

"Российский фонд прямых инвестиций будет задействован именно по просьбе министерства финансов Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

РФПИ будет делать все, чтобы платежи были "эффективны и достигали своих платежеполучателей", ответил Дмитриев на вопрос модератора РЭН, будет ли схема расчетов прямой или "зигзагообразной".

Как сообщалось, Минфин США выдал лицензию, разрешающую до апреля следующего года поставки российского дизеля. Сами нефтяные компании из РФ при этом остаются в SDN List и в лицензии прямо не упоминаются. РФПИ находится под американскими санкциями с конца февраля 2022 года.

Кирилл Дмитриев Минфин США РФПИ США
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