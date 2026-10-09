OFAC по указанию Трампа выдало лицензию на поставки российского дизеля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию президента Дональда Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Документ OFAC временно разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

США 8 марта 2022 года на фоне ситуации вокруг Украины ввели запрет на импорт в страну российской нефти и нефтепродуктов, включая дизельное топливо.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки. "Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

В начале октября президент РФ Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия располагает достаточными запасами дизельного топлива, однако из-за санкций страна не может поставлять его на мировой рынок.