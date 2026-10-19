Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в понедельник поднялись с внутридневных минимумов на новостях с Ближнего Востока, но остаются в минусе.

Агентство Fars сообщило со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.

"Нефтяной танкер, действовавший в нарушении установленных (Тегераном - ИФ) правил, подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар", - говорится в заявлении КСИР.

Согласно данным Kpler, опубликованным в минувшую пятницу, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.

"Продолжающиеся атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, а также сохранение объемов поставок ниже уровней, наблюдавшихся до начала конфликта в регионе, продолжают поддерживать цены на нефть", - отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:45 по московскому времени составляет $108,42 за баррель, что на $1,44 (1,31%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,26 (0,26%), до $101,15 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $106,82 за баррель, WTI - до $99,24 за баррель.

Их снижению способствовали ожидания увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США Дональдом Трампом решения не вводить против РФ ограничительные меры, предусмотренные "законом Грэма".

В минувшую пятницу Трамп проинформировал Конгресс, что приостановил введение санкций, предусматривающих введение масштабных пошлин в отношении РФ и основных покупателей ее энергоносителей.