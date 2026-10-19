Глава МИД Киргизии и госсекретарь США обсудили расширение торгово-экономических связей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Самарканде "на полях" министерской встречи в формате "Центральная Азия - США" прошли переговоры министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД Киргизии.

Чиновники обсудили актуальные вопросы киргизско-американского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей и привлечению американских инвестиций и технологий в Киргизию.

Кулубаев подчеркнул заинтересованность республики в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с США, отметив перспективность взаимодействия в сферах горной добычи, энергетики, информационных технологий, транспорта и финансов. Отдельно была отмечена важность реализации достигнутых договоренностей и развития прямых контактов между государственными структурами и деловыми кругами двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам санкционной политики США и визовых ограничений. Киргизская сторона подтвердила приверженность конструктивному диалогу с американскими партнерами по вопросам соблюдения санкционных требований и выразила заинтересованность в поиске решений, способствующих расширению гуманитарных, образовательных и деловых обменов.

Отдельно специальный представитель президента Киргизии Бакыт Сыдыков кратко проинформировал Рубио о проводимой работе по санкционной проблематике. Он заверил, что руководство страны привержено продолжению активного взаимодействия с американскими партнерами в целях недопущения обхода санкционных ограничений, а также поддержания конструктивного диалога по данному направлению.